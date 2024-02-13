انت الان تتابع أمطار خفيفة على محافظتي العلا وخيبر تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت أمطارًا خفيفة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدي الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظتي العلا وخيبر.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ٩ مساءً.

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