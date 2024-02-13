شكرا لمتابعة خبر عن لم تصم رمضان الماضي بسبب المرض.. كيف تبرأ ذمتها؟ .. السند يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند كيفية تبرير الذمة عند عدم صوم رمضان بسبب المرض.

وقال السند أنه إذا كان المرض من يرجي شفاؤه والبرء منه، فتنتظر حتى تشفى ثم تقضي ما عليها من رمضان السابق وتصوم رمضان الحالي.

وأضاف السند بأنه إذا كان المرض من الأنواع المستعصية ولا يتم شفاؤها، لا يرجى برؤها، ولكن تقوم بإطعام مسكين بشكل يومي، وليس إخراج مال.

وتابع السند بأن إطعام المسكين يجوز على الشخص المريض بمرض لا يشفى منه، ولا يطبق عليه كفارة.