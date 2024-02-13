انت الان تتابع ارتفاع أسعار النفط إلى 82.07 دولارًا للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو 0.1% إلى 82.07 دولارًا للبرميل؛ فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.1% إلى 77.02 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط مستقرة في تعاملات أمس، بعد أن صعدت 6% الأسبوع الماضي.

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