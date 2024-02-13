انت الان تتابع استقرار الذهب في المعاملات الفورية عند 2018.71 دولارًا للأوقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 فبراير 2024, 6:24 صباحاً

استقرت أسعار الذهب اليوم؛ إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة قد يتيح منظورًا جديدًا بشأن موعد أول خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2018.71 دولارًا للأوقية بحلول (الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش)؛ فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2032.30 دولارًا للأوقية. كما استقر البلاتين في المعاملات الفورية عند 888.89 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاديوم 1.5% إلى 905.71 دولارًا، وزادت الفضة 0.1% إلى 22.71 دولارًا.

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