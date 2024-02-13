تراند اليوم : الكشف عن نبات يزيد الرغبة الجنسية ويقلل من ضعف الانتصاب ويعزز الطاقة

صحيفة الخليج 365: ينمو نبات الماكا في جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية حيث تمت زراعته منذ آلاف السنين.

وحول الفوائد الصحية المحتملة لماكا:

1- زيادة الرغبة الجنسية: الميزة الأكثر انتشارًا لإضافة الماكا إلى نظامك الغذائي هي قدرتها على زيادة الرغبة الجنسية، حيث وجد العلماء في إسبانيا في عام 2020 أن تناول 2 جرام من الماكا يوميًا لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى تحسن كبير في تركيز السائل المنوي.

2- تقلل من ضعف الانتصاب: تشير بعض الأبحاث إلى أن الماكا والتي تسمى أيضًا Lepidium meyenii أو الجينسنغ البيروفي، قد تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ضعف الانتصاب.

3- تعزز الطاقة: يعتقد بعض العلماء أن الماكا تعطيك دفعة هائلة من الطاقة على غرار الكافيين، والمعروف أنه يساعد في الحفاظ على الطاقة على المدى الطويل ومحاربة التعب، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

4-تحسين المزاج: تساعد الجسم على التكيف أو مقاومة القلق والتوتر والاكتئاب، وذلك بفضل احتوائها على مركبات الفلافونويد، وهي مجموعة من المواد الكيميائية التي تحدث بشكل طبيعي والمعروفة بتأثيراتها المضادة للأكسدة.

5-تقوية الذاكرة: وجدت دراسة أجريت عام 2011 دليلاً على أن الماكا يمكن أن تعزز الذاكرة والتعلم لدى الفئران.

6-خفض ضغط الدم: بعض الخبراء يعتقدون أن الماكا يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم، حيث كشفت نفس الدراسة التي وجدت أنها عززت الحالة المزاجية للناس أن تناول 3.3 جرام يوميًا لمدة ثلاثة أشهر تخفض ضغط الدم.

7-تقليل أعراض سن اليأس: تشير الدراسات إلى أن أولئك الذين يمرون بفترة انقطاع الطمث قد يستفيدون بشكل كبير من تناولها، كما وجد الباحثون في جامعة بايلور في واكو بتكساس، أنها تساعد في تخفيف بعض الأعراض، بما في ذلك الهبات الساخنة والنوم المتقطع.