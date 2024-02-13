تراند اليوم : عامل توصيل طلبات جزائري يتقمص دور طبيب وينجح في توليد امرأة بأحد شوارع باريس (صورة)

صحيفة الخليج 365: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة مهاجر جزائري في فرنسا، تمكن من إنقاذ حياة امرأة حامل ونجح في توليدها.

تتلوى من الألم في الشارع

وفي التفاصيل بحسب العربية، فأثناء مغادرته لتوصيل طلب بيتزا الأسبوع الماضي بدراجته النارية، واجه هذا الجزائري، وهو أب يبلغ من العمر 45 عامًا، وجد امرأة تتلوى من الألم في منتصف الشارع في باريس، بعدما شعرت الحامل بالتقلصات وقررت الذهاب إلى المستشفى بمفردها.

وحين رأى حالة المرأة، توقف لمساعدتها وإبلاغ خدمات الطوارئ لنقل الأم إلى المستشفى، وتمكن "رابح" من مساعدة المرأة المعنية أثناء ولادتها على الرصيف قبل وصول المساعدة.

ضجة واسعة

وانتشرت صورة لهذا الجزائري على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الرجل وهو يحمل الطفل بين ذراعيه.

وقال رابح "من دواعي سروري الكبير اليوم أن أقوم بعمل إغاثة. من خلال الترحيب بطفل رضيع على الرصيف. أحسنت أيتها الأم الشجاعة وتهانينا".