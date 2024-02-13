تراند اليوم : بعد تصريحات حسين الصادق.. البكيري: "هذا وجهي إذا فلح المنتخب مع مانشيني"

صحيفة الخليج 365: علق الناقد الرياضي محمد البكيري، على تصريحات مدير المنتخب الوطني حسين الصادق.

وقال البكيري عبر حسابه على منصة X: "بعد استماعي لحديث القدير حسين الصادق، أقولها بدون تردد، هذا وجهي إذا فلح المنتخب السعودي مع المدرب مانشيني، طالما يتم إقحامه على يد إدارة المنتخب وربما بمباركة اتحاد اللعبة".

وأضاف: "في صراعات إعلامية بحرب بالوكالة بين برنامج وبرنامج وبين زميل وزميل، ما شأنكم أنتم، وقد تهربتم (إتحاد وادارة) من المسائلة الشعبية حينها، تحت غطاء انشغال الشارع الرياضي والإعلام بقضية اللاعبين الـ 6، ومغادرة المدرب لملعب المباراة قبل نهايتها، في ما هو خطأكم الفادح الذي يستوجب استقالتكم في نظر كثر، بعد خروج منتخبنا (المصروف عليه) على يد منتخب كوريا الذي اطاح به منتخب (الهواه) الأردني، وقلنا ماشي".

وتابع: "لكن أن يصل بكم الحال إلى تحويل اسم المنتخب لتصفية الحسابات الشخصية لراجمة للغير، فتلك وقفة تستحق المسائلة، مثال لماذا إذا اصدرتم بيانًا صحفيًا بالنهار تستنكرون فيه ما ترونه تجاوزًا عليكم، ولم تذكروا اسم البرنامج ومراسلها فيه".

واستكمل البكيري: "في تصرف غير احترافي، في ما ظهر الصادق المدير للمنتخب ليلًا في برنامج منافس محسوب على اتحاد اللعبة، وهو يغسل شراع القناة ومراسلها في درس أخلاقي ليس هذا مكانه، إذا أردنا أن نحسن النية في المكان والتوقيت".

واختتم الناقد الرياضي: "ذلك صراحة يجعلنا غير مطمئنين على منتخبنا معاكم، اعتقد كفاية كذا عليكم، سلموه غيركم".