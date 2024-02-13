14 مخالفة خطرة لكود البناء والغرامة 500 ألف

تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وضع لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي، تحدد آلية ضبط المخالفات الخطرة وعددها 14 مخالفة، أبرزها تقديم مخططات أو تصاميم أو حسابات فنية مخالفة لكود البناء، وتم إصدار الرخصة بموجبها، وتقدر قيمة الغرامة بـ 480 ريالا، بالإضافة إلى تصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ متطلبات التمديدات والتركيبات الكهربائية الدائمة والمؤقتة حسب الكود، أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، فضلا عن مخالفة تقديم المكتب الهندسي المشرف لتقارير إشراف عن مراحل البناء مخالفة للواقع بـ 120 ألف ريال.

ضبط المخالفة

أشارت الهيئة إلى أنه عند ضبط مخالفة خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة بإشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً، وطلب إزالتها أو تصحيحها فوراً بما يتفق مع الكود، وإيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل خطورة، أو منع الإشغال أو التشغيل أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها، وإحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ ضبطها.​

متطلبات الكود

جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم عبر منصة «استطلاع»، حيث يعتبر الإخلال بأي من متطلبات الكود أو نظامه أو لوائحه مخالفة تستوجب الإزالة أو التصحيح، وتعرض مرتكبها للعقوبة بما تقرره لجنة النظر عند تحقق مقتضاها النظامي، ولا يعد إيقاع العقوبة بديلاً عن الإزالة أو التصحيح.​

مخالفات خطرة

01 تقديم المكتب الهندسي تقارير مخالفة للواقع

02 تصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ متطلبات غير مطابقة للمواصفات

03 تقديم مخططات أو تصاميم أو حسابات فنية مخالفة لكود البناء

04 عدم طلب إصدار أو إصدار شهادة إشغال للمبنى

05 إسناد المكتب الهندسي أو المقاول لأشخاص غير مسجلين لدى الجهات المختصة

06 تقديم دراسة اختبار التربة للموقع

07 تقديم اختبار تربة يتضمن بيانات غير صحيحة

08 تنفيذ أعمال مخالفة للرخصة أو المخططات أو الحسابات أو التقارير الفنية

09 عدم التقيد باحتياطات السلامة الواردة في الكود أثناء تنفيذ أعمال البناء

10 توصيف أو اعتماد أواستخدام مواد بناء أساسية غير مطابقة للمواصفات

11 مخالفة الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بتصميم وتنفيذ الأعمال الإنشائية في المبنى أو المنشأة

12 مخالفة تصميم أو توصيف أو اعتماد أعمال عزل وحماية المبنى أو المنشأة من تسربات الأمطار

13 عدم الالتزام بتصميم أو اعتماد أو تنفيذ المتطلبات الفنية الخاصة بتصميم وتنفيذ أعمال المواقد والتدفئة

14 مخالفة المتطلبات الفنية الخاصة بتصميم أو اعتماد أو تنفيذ أنظمة الحريق