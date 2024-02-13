أمطار ورياح مثيرة للغبار على 9 مناطق مع احتمالية تكون ضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك والجوف.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض والشرقية.
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