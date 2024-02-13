شكرا لمتابعة خبر عن أبناء يحتفلون بتقاعد والدهم على طريقتهم الخاصة في جو عائلي دافئ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لافتة رائعة وجميلة، احتفل أبناء بتقاعد والدهم على طريقتهم الخاصة وأدخلوا السرور على قلبه بشكل مفاجئ لم يكن يتوقعه .

وانتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو للأبناء وهم يقومون بالاحتفال بوالدهم بسعادة بالغة بعد تقاعده؛ لادخال الفرحة على قلبه وسط أجواء عائلية دافئة .

وظهر الأب في المقطع وهو يدخل إلى منزله ليجد مفاجأة عائلته ويبدو على ملامحه الفرح والسرور برؤيتهم جميعًا، بينما الأبناء يحتفلون ويصفقون وتعلو أصوات الفرح والسعادة في المنزل .

وظهر أحد الأبناء وهو يستعد والده في ارتداء البشت ويلتقط الصور التذكارية معه والفرحة تغمره .

وحصد المقطع تفاعلا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أعربوا عن سعادتهم باهتمام الأبناء بوالدهم وحرصهم بإدخال السرور على قلبه .