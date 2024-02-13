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شاب يصور ردة فعل صديقة الأجنبي بعدما أهداه سيارة روز رايس .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - ظهر شاب في مقطع فيديو وهو يقوم بتصوير ردة فعل صديقه الأجنبي بعدما أهداه سيارة روز رايس تتجاوز قيمتها مليون ريال .

وجاء الشاب في المقطع وهو يوضح ردة فعل صديقة الذي بدا في دهشة وظل صامتًا من شدة فرحته بعدما أهداه صديقه سيارة روز رايس .

وبيّن المقطع الأجنبي وهو يجلس في السيارة مندهشًا ويقول :” أنا لا أصدق “، والأخير يقوم بتصويره .

وتفاعل رواد مواقع التواصل على المقطع حيث علّق أحدهم قائلا:” لو بايعها ومتصدق بفلوسها للجمعيات الخيرية في المملكة أبرك له، وصديقه الأجنبي لو يهديه جوال تعني عند الأجنبي شيء كبير.”

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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