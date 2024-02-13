شكرا لمتابعة خبر عن شاب يصور ردة فعل صديقة الأجنبي بعدما أهداه سيارة روز رايس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر شاب في مقطع فيديو وهو يقوم بتصوير ردة فعل صديقه الأجنبي بعدما أهداه سيارة روز رايس تتجاوز قيمتها مليون ريال .

وجاء الشاب في المقطع وهو يوضح ردة فعل صديقة الذي بدا في دهشة وظل صامتًا من شدة فرحته بعدما أهداه صديقه سيارة روز رايس .

وبيّن المقطع الأجنبي وهو يجلس في السيارة مندهشًا ويقول :” أنا لا أصدق “، والأخير يقوم بتصويره .

وتفاعل رواد مواقع التواصل على المقطع حيث علّق أحدهم قائلا:” لو بايعها ومتصدق بفلوسها للجمعيات الخيرية في المملكة أبرك له، وصديقه الأجنبي لو يهديه جوال تعني عند الأجنبي شيء كبير.”