شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مناورات "سيف السلام 12" بالمنطقة الشمالية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق الأسبوع المقبل في المنطقة الشمالية، مناورات التمرين المشترك «سيف السلام 12» بمشاركة أفرع القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة وعدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، وبإشراف من هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم تمرين «سيف السلام 12» العقيد البحري الركن علي بن حسن آل علي أن التمرين يهدف إلى التدريب على خطط التحرك والانتشار، وإعادة الانتشار، ورفع مستوى الجاهزية القتالية، والقدرة على إدامة العمليات العسكرية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى التدريب على دمج الجهود وتوحيدها للقوات العسكرية لتحقيق مفهوم العمليات المشتركة للقوات المشاركة من خلال ممارسة مهام وواجبات وإجراءات قيادتها.

مناورات متنوعة



وأوضح أن التمرين سيشهد التدريب على العمليات البرية والجوية والبحرية وعمليات الدفاع الجوي، وعمليات الاستخبارات والاستخبارات المضادة، وتبادل المعلومات وإجراءات التعامل مع تهديدات أسلحة التدمير الشامل، والقيادة والسيطرة، والاسناد الطبي وأمن الحدود، ومكافحة الألغام، وعمليات المعلومات، وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى تنفيذ تمرين افتراضي للتعامل مع مختلف العمليات السيبرانية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن التمرين يشتمل على عدة مراحل، حيث يبدأ بمرحلة الإعداد والتجهيز ومن ثم مرحلة إنهاء إجراءات التخطيط العملياتي وتمرين مركز القيادة، ومرحلة ختام التمرين وسيُنفذ فيها التدريب الميداني لجميع القوات العسكرية المشاركة.

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