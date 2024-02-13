شكرا لمتابعة خبر عن فتاة توثق محاولة زوجها الإيطالي للجلوس بالطريقة العربية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد طريف، ظهرت فتاة مع زوجها الإيطالي في مقطع فيديو، توثق فيه محاولة زوجها الجلوس بالطريقة العربية.

وجاء الزوج خلال المقطع وهو يحاول الجلوس بشتى الطرق ولكن دون جدوى، حيث بدت الجلسة من الصعب عليه أن يجلسها.

وبدا على الزوج الإيطالي علامات الضحك، في محاولة منه لجلوس بهذه الطريقة، التي بدت معقدة بالنسبة له، لتنظر زوجته ضاحكة له بعد هذا الموقف.

وحصد المقطع تفاعلا واسعا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طرافة الموقف، وأثنى البعض على الزوج الإيطالي، الذي يحاول تعلم ثقافة زوجته.