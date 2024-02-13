انت الان تتابع مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 12404 نقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 فبراير 2024, 1:01 مساءً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 108.68 نقاط ليقفل عند مستوى 12404.59 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 388 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 129 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات: تنمية، وسلامة، والباحة، وسيرا، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: لومي، وعذيب للاتصالات، وكابلات الرياض، والسعودي الألماني الصحية، وبوان الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و5.13%. فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وأرامكو السعودية، وأديس، والباحة، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وسال، والراجحي، وأديس، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 73.44 نقطة، ليقفل عند مستوى 25378.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 33.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و800 سهم.

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