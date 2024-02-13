تراند اليوم : لو دققت ستجد عنده أخطاء فادحة .. شاهد.. شاب ينتقد شعر "سعد بن جدلان" والمذيع: لا توقع نفسك في حرج

صحيفة الخليج 365: وجه شابا انتقادا للشاعر سعد بن جدلان خلال لقاء ببرنامج "الواقع".

وقال الشاب "لو دققت في شعر سعد بن جدلان ستجد عنده أخطاء فادحة سواء من حيث الوزن أو التركيب أو حتى المعنى.

فقاطعه المُذيع:"فتحت على نفسك باب لهجوم جمهور من تنتقدهم علشان يهاجمونك.. فخلينا بدون تسميات".

فرد الشاب: "هذه شخصيات مالها جمهور.. لأن العالم كله جماهيره".

فتدخل المُذيع: "دائمًا في عالم الإعلام ابتعد عن ذكر الأسماء.. علشان تسلم من تعصب الجماهير".

ويواصل: "التسميات دائمًا توقعك في حرج.. فابتعد عنها".

فرد الشاب: "اعتبر نفسي كسبان بنصيحتك هذه".