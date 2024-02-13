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القبض على مواطن ويمني لترويجهما 11 كيلوجرامًا من الحشيش بالطائف

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية اليمنية ومواطن بمحافظة الطائف لترويجهما (11) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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