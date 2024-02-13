إطلاق أكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي

وتعد أكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءاً من أكاديمية "سدايا" لبناء جيل قادر على تسخير الذكاء الاصطناعي التوليدي لإيجاد مساحات ذكية وإجراء عمليات أذكى، والتعاون مع أفضل الجهات التقنية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووضع بصمة سعودية مميزة في مسيرة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك انطلاقاً من تطلعات المملكة لتكون عنصراً فاعلاً في المنظومة العالمية وتسخير الذكاء الاصطناعي لخير البشرية.
ويأتي إطلاق الأكاديمية ضمن سلسلة الجهود المستمرة التي تبذلها "سدايا" بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، وإيماناً منها بأهمية بناء القدرات الوطنية المؤهلة والمنافسة عالمياً عبر بناء القدرات الوطنية بتفعيل استخدامات الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية، وجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
يذكر أن المنتدى العالمي للمدن الذكية يهدف إلى تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية، ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة بما يعزز جودة الحياة، حيث يسعى إلى إثراء موضوع مستقبل المدن الذكية من كل جوانبها لاسيما دعم جهود الحكومات حول العالم في تبني نماذج مبتكرة لحلول ذكية تسهم في رفع مستوى الكفاءة والاستدامة البيئية ورفع جودة الحياة لسكان هذه المدن.
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