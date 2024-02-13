شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة هيفاء الفيصل تزور نادي الجبلين ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زارت صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود ، رئيس مجلس إدارة التحالف السعودي لجمعيات السرطان ، اليوم الثلاثاء ، نادي الجبلين ، وتجولت في مقره ، بعد مرور أكثر من 50 عام على دخول والدها الملك فيصل -رحمه الله- ، إلى النادي .

وقامت الأميرة هيفاء بجولة في منشآت النادي واطلعت على مجموعة من الصور التاريخية لزيارة والدها لمنطقة حائل ، كما شاهدت أبرز إنجازات النادي .

وكان برفقتها كل من أعضاء التحالف ، بالإضافة إلى ماجد الركاد نائب رئيس النادي وراكان الحميدي الرئيس التنفيذي ، والأعضاء الذهبيين للنادي .

وفي ختام الزيارة أثنت صاحبة السمو الملكي على نادي الجبلين ، مقدمة شكرها إلى أهل منطقة حائل على حسن استقبالها .