"الصادرات" تشارك في معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي الـ 9

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13 فبراير 2024, 1:54 مساءً
تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" في معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي التاسع والمقام في بغداد من 12 حتى 14 فبراير 2024م برعاية دولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزارة الكهرباء العراقية؛ بهدف تعزيز التعاون مع الشركات الاستثمارية المتخصصة في مجال الطاقة في السوق العراقي.
ويعدّ المعرض مدخلًا مباشرًا إلى سوق الطاقة العراقي وفرصة للقاء المسؤولين وأصحاب القرار العراقيين من عدة قطاعات.
وتسعى الهيئة من خلال هذه المشاركات إلى إيجاد المزيد من الفرص في سبيل تمكين ودعم المصدّرين السعوديين لتيسير وصول منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الإقليمية والدولية، وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مكانة المنتجات والخدمات السعودية وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يدعم توجيه القوة الشرائية نحوها وصولًا إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.
يشار إلى أن السوق العراقي يعدّ من أكبر الأسواق التصديرية الواعدة والمستهدفة، إذ بلغت صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية إلى جمهورية العراق خلال السنوات الخمس الماضية (2018- حتى الربع الثالث من عام 2023) ما قيمته 18.17 مليار ريال.
وتتضمن جهود المملكة لزيادة الصادرات وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، المشاركة في يناير المنصرم دولةَ ضيف الشرف في معرض بغداد الدولي بدورته الـ 47 وبرعاية ماسية للحدث، حيث حققت المشاركة عددًا من النتائج الإيجابية تمثلت أبرزها في توقيع 75 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الشركات السعودية ونظيراتها من الشركات العراقية, بالإضافة إلى تحقيق عدد من المنجزات لدعم الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات كإدراج أكثر من 500 منتج سعودي في متاجر التجزئة والمنصات الرقمية العراقية.
وتعدّ المشاركة السعودية بمعرض بغداد الدولي من أكبر وأضخم المشاركات في جمهورية العراق التي تلتها المشاركة بمعرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي التاسع وستتبعها العديد من المشاركات والمبادرات ذات القيمة العالية والفوائد المرجوة.
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