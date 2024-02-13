تراند اليوم : بالفيديو.. خالد الشثري يكشف «قصة النصب» في سهم شركة «المتطورة» التي ذكرها في تغريدة قبل 3 أشهر

صحيفة الخليج 365: روى رجل الأعمال خالد الشثري، حكاية «قصة النصب» في سهم شركة «المتطورة» والتي ذكرها في تغريدة قبل 3 أشهر.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "ثمانية": " أحيانا بعض الإخوان إذا وجدوا تغريدة يقومون بإرسالها لي عبر الواتساب، وقرأت تغريدة لشخص يقول " السهم 59 ويوصل ل 60 ويرجع.. ثم قال بدأنا المرحلة الأخرى ل 170". وتساءل: " أنت مضارب، وش الرؤية اللي عندك".

وأردف: " لذلك هذه التوصيات يجب أن تضرب بيد من حديد ومكافحتها"، وواصل: " هذا الضعيف المسكين الذي يجده صادق عندما قال المرحلة الأولى 60 ووصلها 60، سيثق فيه لما يقول 170، وإذا ما وصلت إلى هذه النسبة مين يحاسبه؟".

وأضاف: " يجب أن يكون هناك حد لأن هذه التوصيات تغرير بالآخرين".