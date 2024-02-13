استعادة أرض حكومية مخصصة لإنشاء حديقة عامة وإزالة المباني المقامة عليها بجدة

وبين رئيس بلدية الشرفية المهندس سعد محمد القحطاني أن الفرق الرقابية تمكنت من حصر مباني متعدية على حديقة عامة بحي "النسيم" بنطاق البلدية، والتي استغلها مخالفون بهدف البناء عليها دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء تخولهم لإقامة الإنشاءات عليها، حيث باشرت آليات البلدية المواقع المحصورة ونفذت أعمال الإزالة.
وفي سياق متصل باشرت بلدية الشرفية أعمالها في متابعة "البيع العشوائي" حيث صادرت البلدية ما تخطى 5 أطنان من الخضار والفواكه من الباعة الجائلين في مواقع مختلفة بالنطاق، والتي تأتي ضمن الحملات الميدانية المستمرة على الباعة الجائلين المخالفين، لإزالة المباسط المخالفة
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