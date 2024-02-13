تراند اليوم : بـ " لوك جديد واستقبال رسمي " .. شاهد : "الحريري" يعود إلى بيروت بعد غياب عامين

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو عودة رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري إلى بيروت، بعد عامين من تعليق عمله في الحياة السياسية.

واستهل الحريري زيارته إلى بيروت بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالمقر الحكومي.

وظهر الحريري، الذي كان بعيدا في الآونة الأخيرة عن الإعلام، بشكل جديد وتسريحة شعر مختلفة وذقن خفيفة وحتى أنه فقد الكثير من وزنه.

وتأتي عودة الحريري إلى لبنان "تزامنا مع الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاد والده، حيث من المقرر أن يشارك غدا الأربعاء، في احتفال سيكون بشكل أساسي عبر تجمع شعبي كبير لمناصري "تيار المستقبل" أمام ضريح الحريري الأب في وسط بيروت.