تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق من "تركي العجمة" على قرار معاقبة 6 لاعبين مستبعدين من المنتخب

صحيفة الخليج 365 : علق الإعلامي تركي العجمة، خلال تقديمه برنامجه "كورة"، على قرار لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعاقبة 6 لاعبين مستبعدين من المنتخب .

وقال العجمة، إنه منذ بداية المشكلة لم يقف مع المدير الفني للمنتخب الوطني "مانشيني" أو اللاعبين، ولكن من حق اللاعبين الحصول على فرصة للدفاع عن أنفسهم، وهدف التحقيق أن يقف كل شخص بشكل قانوني سليم.

وأضاف أن قرارات التحقيق صدرت، ومن الطبيعي أن تكون غير مرضية لجميع الأطراف، وحتى الآن لا يوجد رد من الأندية أو اللاعبين على القرارات الصادرة.

وتابع العجمة، أنه بعدم رد الأندية أو اللاعبين على قرارات لجنة الاحتراف، تعتبر القرارات مرضية لجميع الأطراف، والجميع أخذ حقه فيما ظهر لنا، ولا يمكن أن نتبنى رأي غير موجود.