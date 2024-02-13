7 أيام لبيع الألبان المتخمرة

عبوات نظيفة
أشارت الهيئة إلى أنه يجب أن يعبأ المنتج بطريقة آلية، تضمن عدم تلوثه، وفي عبوات نظيفة ومعقمة، لا تؤدي إلى تغير في خواصه، وتكون العبوات نظيفة وغير سامة أو ضارة وغير منفذة للماء، وبطريقة تمنع حدوث أي تلوث خارجي له. ويجوز تعبئة المنتج في جو معدل من الغازات الخاملة، فضلا عن نقل المنتج بطريقة تحفظه من التلف الميكانيكي والتلوث.
نقل وتخزين
أضافت الهيئة أنه يتم نقل وتخزين المنتجات المعاملة بالحرارة فوق العالية عند درجة حرارة لا تزيد على 25oس، مع عدم تعريض المنتج لأشعة الشمس مباشرة، على أن يكون التخزين في أماكن جيدة التهوية، وبدرجة حرارة مناسبة تضمن سلامة المنتج، فضلا عن الالتزام بالشروط الصحية في أماكن التخزين بعيدا عن مصادر التلوث، خاصةً المبيدات والأسمدة والمواد الكيميائية.
متطلبات
- مطابقة المواد الخام الداخلة في الإنتاج المواصفات القياسية الخليجية
- بسترة الحليب المستخدم في صناعة الألبان المتخمرة
- يكون التخزين في أماكن جيدة التهوية
- لا يحتوي على كائنات حية دقيقة قابلة للنمو
- البُعد عن مصادر التلوث، خاصةً المبيدات والمواد الكيميائية
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