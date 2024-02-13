نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

بناءً على توجيهات مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، رأس نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل، في ديوان الإمارة بمكة المكرمة اليوم ، اجتماع لجنة الحج المركزية.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطط الجهات والاستعدادات المبكرة لموسم رمضان المقبل، كما استعرضت اللجنة استعدادات المديرية العامة للجوازات لموسم العمرة خلال شهر رمضان، ومن أبرزها استقبال المعتمرين القادمين من الخارج عن طريق جميع منافذ المملكة والترحيب بهم، وإنهاء إجراءات الدخول والمغادرة بعد أخذ الخصائص الحوية، ورفع الجاهزية التامة في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لضمان سرعة إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن، وتكثيف التوعية الإعلامية، وتكامل منظومة خدمات الجوازات في المنافذ لمرحلة مغادرتهم.

وقدمت المديرية العامة للدفاع المدني خلال الاجتماع تقريرًا عن استعداداتها لشهر رمضان المبارك في العاصمة المقدسة، تضمن اتخاذ التدابير والاحترازات اللازمة، وتنفيذ التجارب والفرضيات لتطبيق أعمال الحماية المدنية، وكذلك الكشف على جميع مباني إسكان الحجاج والتأكد من توفر وسائل السلامة، والقيام بجولات ميدانية وتطبيق برامج تدريبية لرفع الجاهزية, والتأكد من إتقان جميع المهارات التشغيلية والفنية، وإعداد خطة التوعية الوقائية، وتهيئة وتجهيز فرق الإطفاء والإنقاذ.

وعرضت الشؤون الصحية خلال الاجتماع خطتها التشغيلية وتشمل مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومواقع الخدمة بالمنطقة المركزية، وجاهزية المستشفيات والمراكز الصحية بالعاصمة المقدسة، إضافة إلى خطة إدارة الصحة العامة والطب الوقائي التي تشمل مكافحة العدوى والصحة البيئية. فيما قدمت هيئة الهلال الأحمر خطتها التشغيلية وجاهزية فرقها في مواقع المراكز الإسعافية بالمسجد الحرام، والخدمات الإسعافية الجوية , إلى جانب مشاركة 900 متطوع ومتطوعة , في أعمال التطوع الإنساني والإسعافي.

كما تمت مناقشة عددٍ من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة.