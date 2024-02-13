انت الان تتابع "موسم الرياض" يستعد لإطلاق أول تجربة WWE بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

يستعد موسم الرياض لإطلاق تجربة WWE الأولى في العالم يوم 16 فبراير في بوليفارد سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض.

وستتيح هذه التجربة لعشاق WWE الدخول في عالم من الإثارة والتشويق تحت أضواء حلبة النزال، وتضم منطقة WWE عدة تجارب تأخذ زوارها في رحلات تحاكي واقع العروض التي يفضلونها، حيث يمكن للزوار مشاهدة لقطات تاريخية لمواجهات أبطال اللعبة الأشهر عبر التاريخ، وسماع المؤثرات الصوتية التي تحكي قصص WWE ونجومها والتفاعل مع شاشات العرض المطورة.

وتعد منطقة WWE Super Dome الساحة التي توقد الحماس لمحبي عروض WWE، تتمحور هذه التجربة حول الشعور بإثارة الوجود في الحلبة. وفي منطقة Backstage، يُمنح المشجعون الفرصة لتشكيل شخصياتهم الخاصة وتصميم دخول الحلبة واختيار المؤثرات الصوتية ليصبحوا نجوم عروض WWE.

وتضم منطقة معرض The Crown Jewel، والذي يستعرض أشهر ألقاب البطولات في تاريخ WWE، حيث يتجول الزوار إلى جانب أحداث تمتد إلى أكثر من 40 عامًا من WrestleMania متيحةً لهم فرصة مشاهدة قطع أصلية تُعرض لأول مرة.

ولإضفاء المزيد من التشويق، تستقبل تجربة Undertaker’s Graveyard Escape الزوار في مغامرة لمحاولة النجاة من عقوبة "أندرتيكر" عبر حل ألغاز وأحاجٍ قبل أن يلاقوا حتفهم على يد المصارع الشهير.