انت الان تتابع "موسم الرياض" يستعد لإطلاق أول تجربة WWE بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
13 فبراير 2024, 6:34 مساءً
يستعد موسم الرياض لإطلاق تجربة WWE الأولى في العالم يوم 16 فبراير في بوليفارد سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض.
وستتيح هذه التجربة لعشاق WWE الدخول في عالم من الإثارة والتشويق تحت أضواء حلبة النزال، وتضم منطقة WWE عدة تجارب تأخذ زوارها في رحلات تحاكي واقع العروض التي يفضلونها، حيث يمكن للزوار مشاهدة لقطات تاريخية لمواجهات أبطال اللعبة الأشهر عبر التاريخ، وسماع المؤثرات الصوتية التي تحكي قصص WWE ونجومها والتفاعل مع شاشات العرض المطورة.
وتعد منطقة WWE Super Dome الساحة التي توقد الحماس لمحبي عروض WWE، تتمحور هذه التجربة حول الشعور بإثارة الوجود في الحلبة. وفي منطقة Backstage، يُمنح المشجعون الفرصة لتشكيل شخصياتهم الخاصة وتصميم دخول الحلبة واختيار المؤثرات الصوتية ليصبحوا نجوم عروض WWE.
وتضم منطقة معرض The Crown Jewel، والذي يستعرض أشهر ألقاب البطولات في تاريخ WWE، حيث يتجول الزوار إلى جانب أحداث تمتد إلى أكثر من 40 عامًا من WrestleMania متيحةً لهم فرصة مشاهدة قطع أصلية تُعرض لأول مرة.
ولإضفاء المزيد من التشويق، تستقبل تجربة Undertaker’s Graveyard Escape الزوار في مغامرة لمحاولة النجاة من عقوبة "أندرتيكر" عبر حل ألغاز وأحاجٍ قبل أن يلاقوا حتفهم على يد المصارع الشهير.
ويمكن للزوار التمتع بتجربة تسوق بطابع WWE، حيث يضم المتجر منتجات حصرية لا يمكن شراؤها إلا في هذه المنطقة، إلى جانب زوايا التقاط الصور لذكريات لا تُنسى.
كانت هذه تفاصيل خبر "موسم الرياض" يستعد لإطلاق أول تجربة WWE بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.