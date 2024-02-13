تراند اليوم : بالفيديو..مدير المنتخب: المنتخب لا يستجدي اللاعب ولن نضمه وهو لا يريد .. عندما أبدى سلمان الفرج عدم رغبته بالإنضمام طالبته بالاعتزال

صحيفة الخليج 365: أكد مدير المنتخب السعودي حسين الصادق أن المنتخب لا يستجدي اللاعب ولن يتم ضمه وهو لا يريد .

وقال خلال لقائه في برنامج "أكشن مع وليد" : عندما أبدى سلمان الفرج عدم رغبته بالانضمام طالبته بالاعتزال الدولي، فالتزم الصمت، والأمور تسير بشكل ودي.

وأضاف: علي البليهي قال للمدرب السابق رينارد أنه سيشارك حتى لو كان احتياطا وأنه رهن إشارته وسوف يبذل قصارى جهده حتى يعود أساسيا .