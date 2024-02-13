تراند اليوم : بالفيديو..مدير المنتخب: المنتخب لا يستجدي اللاعب ولن نضمه وهو لا يريد .. عندما أبدى سلمان الفرج عدم رغبته بالإنضمام طالبته بالاعتزال

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صحيفة الخليج 365: أكد مدير المنتخب السعودي حسين الصادق أن المنتخب لا يستجدي اللاعب ولن يتم ضمه وهو لا يريد .
وقال خلال لقائه في برنامج "أكشن مع وليد" : عندما أبدى سلمان الفرج عدم رغبته بالانضمام طالبته بالاعتزال الدولي، فالتزم الصمت، والأمور تسير بشكل ودي.
وأضاف: علي البليهي قال للمدرب السابق رينارد أنه سيشارك حتى لو كان احتياطا وأنه رهن إشارته وسوف يبذل قصارى جهده حتى يعود أساسيا .
وتابع: عبدالله المعيوف بعد مباراة المنتخب أمام اليمن في تصفيات كأس العالم طلب منه أن يعتزل دوليا وقدمه ثم تراجع عن قراره بعد إصابة العويس وهذا شعور وطني جميل، وكذلك الأمر مع عمر هوساوي.