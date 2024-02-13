تراند اليوم : بالفيديو.. مدير المنتخب السعودي يكشف حقيقة حدوث مشكلة بين كنو والبريكان بالمعسكر.. ويعلق على تقاضي مانشيني أعلى راتب

صحيفة الخليج 365: علق حسين الصادق مدير المنتخب السعودي، على ما يتردد بشأن تقاضي مدرب المنتخب مانشيني أعلى راتب لمدرب في دوري روشن، كما كشف حقيقة حدوث مشكلة بين محمد كنو وفراس البريكان بالمعسكر.

راتب مانشيني

وقال خلال لقاء له مع برنامج "أكشن مع وليد": "هناك مدربين في دوري روشن رواتبهم أعلى من راتب مانشيني، ولن أفصح عن راتب مانشيني والرقم المتداول عن راتبه غير صحيح، ويمكن يكون ثالث أكبر راتب مدرب".

كنو والبريكان

وأضاف: " لم تحدث أي مشكلة بين محمد كنو وفراس البريكان بالمعسكر وهي ادعاءات كاذبة، ومجرد اختلاق، حتى قيل أن المدرب اجتمع باللاعب محمد كنو دون وجود حسين الصادق ، وإن كان هناك اجتماع تم بين كنو والمدرب كان ذلك بعد قدومنا من مباراة الأردن داخل مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، لأن المدرب يبغى يعطي رسالة ل "كنو" لمعرفة ما لدى اللاعب من إمكانيات، وقال له "أنا بحاجة لتبذل جهدا أكبر حتى تكون من ضمن الأسماء التي استدعيها في المعسكر القادم"، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك أي مشكلة.

البريك ونواف ووجه مقدم البرنامج وليد الفراج سؤالا ل "الصادق" قائلا: " محمد البريك أعطيتوه إجازة يومين وعلى قلبكم زي العسل، وعندما أراد نواف العقيدي أن يغيب عدة أيام ليذهب مع الفريق إلى الصين عملتوا له قضية وتقرير ليش ما في توازن في التعامل مع اللاعبين؟ . ورد الصادق: "محمد البريك تم استدعائه وكان للتو واصل إلى فرنسا، وقال البريك (أنا الآن في باريس أعطيني مهلة أعمل حجز لتعود زوجتي إلى الرياض وفي اليوم الثاني أنا أوصل المعسكر)، أما بالنسبة لنواف قلت له "كلمت المدرب ليعطيك يوم إجازة بعد مباراة لبنان لتذهب إلى والدتك لتطمئن عليها". مشيرا إلى أن المدرب أضاف يوم ثاني وتم إعطاء نواف يومين وذهب إلى الرياض وعاد بعد يومين.

كأس آسيا

وسأل الفراج "الصادق" : "لو رجعنا إلى بطولة كأس آسيا ففي خلال ال 10 دقائق الأخيرة أثناء مباراة كوريا تعرض المنتخب السعودي لهجوم محموم من المنتخب الكوري. أيش الكلام اللي كان يقال في الجهاز الفني واللاعبين والجهاز الإداري". وأجاب الصادق : " اللاعبين تحملوا الضغط ببسالة لكن أعتقد أن جانب اللياقة كان فيه تقصير نوعا ما، وفي نفس الوقت اختلف الوضع تماما في الشوطين الإضافيين وهذا يدل على روح الفريق رغم التعب".