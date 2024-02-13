شكرا لقرائتكم خبر الشورى يناقش تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، مقترح مشروع تعديل المادة الـ88 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 / 11 / 1440هـ ، المقدم من أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة مقترح مشروع تعديل المادة الـ88 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ما تضمنه مشروع تعديل النظام.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مقترح مشروع التعديل، فيما طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

إلى ذلك أصدر المجلس خلال الجلسة عددا من القرارات بشأن مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.

ووافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية تشاد للتعاون الفني في مجال التعدين.

كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية كازاخستان في شأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الخاصة.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان، واتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية الدومينيكان.

ووافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جيبوتي للتعاون وتبادل الأخبار.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة ومكتب المدعي العام في جمهورية كوريا في مجال منع الفساد ومكافحته.