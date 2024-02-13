إزالة التعديات على حديقة عامة بشرفية جدة

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وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من حصر مبان متعدية على حديقة عامة بحي النسيم التابع لنطاق بلدية الشرفية، التي استغلها مخالفون، بهدف البناء عليها دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء تخولهم لإقامة الإنشاءات عليها، إذ باشرت آليات البلدية المواقع المحصورة ونفذت أعمال الإزالة.
من جهة أخرى صادرت الأمانة 5 أطنان من الخضار والفواكه من الباعة الجائلين، وعدد من البسطات والعربات العشوائية في مواقع مختلفة بنطاق بلدية الشرفية، ضمن حملة الرقابة الميدانية المستمرة على الباعة الجائلين، بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية، وتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية.
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