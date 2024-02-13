ضبط حشيش وقات وأدوية محظورة بـ3 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريب 144 كجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية اليمنية ومواطن بمحافظة الطائف لترويجهما 11 كجم من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على شخص في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.