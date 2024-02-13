تشخيص وعلاج ثالث إصابة عالميا بمرض كيمورا

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وقال المدير الطبي لمستشفى قوى الأمن بالدمام الدكتور عبدالرحمن القحطاني: إن المريضة تبلغ من العمر (58 عاما) حضرت للمستشفى وهي تعاني تضخما في الثدي الأيمن والغدد الليمفاوية في الإبط الأيمن وسماكة في الجلد، ولم يكن لديها تاريخ مرضي مع أمراض الثدي، أو تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان، وتم تحويلها إلى عيادة الجراحة العامة.
وأضاف أنه بعد الفحص السريري والإشعاعي تأكد وجود تضخم كامل وغير مؤلم للثدي، وتضخم محسوس للغدد الليمفاوية في الإبط الأيمن وزيادة سماكة الجلد، وأظهرت نتائج فحص الأنسجة مخبريا إصابة المريضة بداء «كيمورا» النادر عالميا، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة والعلاج المناسب من الفريق الطبي، الذي أسهم في تحسن حالتها الصحية، ولا تزال المريضة تحت المتابعة الدورية.
مرض كيمورا:
- مرض التهابي مزمن نادر.
- مجهول السبب.
- صنف للمرة الأولى في سنة 1937.
- حتى يومنا هذا لا يزال سببه غير معروف.
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