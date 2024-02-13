جامعة المؤسس تعزز الوعي بالأمراض النادرة

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وتهدف الفعالية إلى نشر الوعي حول الأمراض النادرة، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لدعم مرضى هذه الأمراض، ودعم مبدأ الرعاية الشمولية على المستوى الصحي والتعليمي، وربط جميع أفراد المجتمع مع مقدمي الخدمة لهذه الفئة وتوفير أفضل الخدمات الصحية لهم.
وتضمنت الفعالية عددا من الأنشطة شملت ندوة علمية تناولت أحدث التطورات في مجال علاج الأمراض النادرة وطرق تشخيصها، ومعرض توعوي وفعاليات ترفيهية وأنشطة تفاعلية للأطفال.
وتأتي الفعالية التي شارك فيها طلاب وأطباء ومختصون وأفراد من أسر المرضى في إطار حرص الجامعة على دعم مرضى الأمراض النادرة ودمجهم في المجتمع وتوفير أفضل الخدمات الصحية لهم.
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