الاحتفاء بـ36 صانعا للمستقبل في 9 تخصصات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في 9 تخصصات تدربوا عليها، احتفت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أمس، بتخريج 36 شابا وفتاة أنهوا تدريبهم في برنامج صناع المستقبل للتدريب التعاوني خلال 2023. وأشارت نائبة الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والأكاديمية ريم الرحيلي، إلى أن برنامج صناع المستقبل الذي أسسته الهيئة عام 2019، يسهم في تحقيق الترابط والتكامل بين الخبرات النظرية التي يكتسبها الطلاب والطالبات في الجامعات والممارسات العملية، ومساعدة المتدربين على اكتشاف قدراتهم وإمكاناتهم من خلال الانخراط في بيئة العمل، إضافة إلى الإسهام في تطوير وتأهيل المتدربين لصقل مهاراتهم.

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