أنشطة تعليمية وترفيهية ورياضية لتأهيل ذوي الإعاقة

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وتهدف مذكرات التفاهم إلى تجسيد مبدأ الشراكة المستدامة القائمة بين مختلف القطاعات، وتوحيد الجهود وتحقيق المنافع لخدمة ذوي الإعاقة.
وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الجمعية تسعى لتمكين ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وفق رؤية تجعلهم أفرادا فاعلين، وتقديم الدعم لهم ولأسرهم من خلال برامج نوعية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى العمل على تأهيلهم بتوفير أنشطة تعليمية وترفيهية ورياضية تتناسب مع إمكاناتهم والعمل نحو تحقيق رضاهم، وبينت أن الجمعية تتبنى العديد من المبادرات التنموية الخاصة بهذه الفئة العزيزة بالمجتمع ومنها مبادرة عقد الدورات المنتهية بالتوظيف، وبرنامج المنح الدراسية بالتعاون مع الجامعات في مختلف مناطق المملكة، ومبادرة معا نمشي، وإشراكهم في مختلف المناشط المجتمعية، مقدمة شكرها لأمير منطقة تبوك ونائبه على الدعم الذي تجده الجمعية بالمنطقة.
وفي السياق ذاته اختتمت الجمعية البرنامج التدريبي الرياضي «تنمية عنصر المتوازن لذوي الإعاقة الحركية» والذي نفذته الجمعية بالمنطقة بدعم من منصة «إحسان» واستفاد منه 60 متدربا ومتدربة من ذوي الإعاقة.
أهداف مذكرات التفاهم:
- تحقيق المنافع لخدمة ذوي الإعاقة.
- تمكين ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع.
- تأهيلهم بتوفير أنشطة تعليمية وترفيهية.
- عقد الدورات المنتهية بالتوظيف.
- برنامج المنح الدراسية بالتعاون مع الجامعات.
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