أنشطة تعليمية وترفيهية ورياضية لتأهيل ذوي الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مسعى لتوفير أنشطة تعليمية وترفيهية ورياضية لتأهيلهم، وقعت جمعية «لأجلهم» لخدمة ذوي الإعاقة، مذكرات تفاهم وتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بمنطقة تبوك، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة نوف بنت عبدالرحمن.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تجسيد مبدأ الشراكة المستدامة القائمة بين مختلف القطاعات، وتوحيد الجهود وتحقيق المنافع لخدمة ذوي الإعاقة.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الجمعية تسعى لتمكين ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وفق رؤية تجعلهم أفرادا فاعلين، وتقديم الدعم لهم ولأسرهم من خلال برامج نوعية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى العمل على تأهيلهم بتوفير أنشطة تعليمية وترفيهية ورياضية تتناسب مع إمكاناتهم والعمل نحو تحقيق رضاهم، وبينت أن الجمعية تتبنى العديد من المبادرات التنموية الخاصة بهذه الفئة العزيزة بالمجتمع ومنها مبادرة عقد الدورات المنتهية بالتوظيف، وبرنامج المنح الدراسية بالتعاون مع الجامعات في مختلف مناطق المملكة، ومبادرة معا نمشي، وإشراكهم في مختلف المناشط المجتمعية، مقدمة شكرها لأمير منطقة تبوك ونائبه على الدعم الذي تجده الجمعية بالمنطقة.

وفي السياق ذاته اختتمت الجمعية البرنامج التدريبي الرياضي «تنمية عنصر المتوازن لذوي الإعاقة الحركية» والذي نفذته الجمعية بالمنطقة بدعم من منصة «إحسان» واستفاد منه 60 متدربا ومتدربة من ذوي الإعاقة.

أهداف مذكرات التفاهم: