شكرا لقرائتكم خبر مبادرة لإبراز مواهب دارسي الإعلام وتشجيعهم على الابتكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد الحارثي، عن إطلاق مبادرة «أنتج» خلال المنتدى السعودي للإعلام في دورته الثالثة التي تقام يومي 20 و21 فبراير الحالي في العاصمة الرياض وتأتي مبادرة «أنتج» امتدادا لنظيرتها «كن مذيعا» المعلن عنها خلال النسخة الثانية من المنتدى، في مسعى إلى تنويع إنتاج متخصص، ودارسين بالمجال الإعلامي، وإتاحة الاختيار بين عدة مسارات إبداعية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الاعتماد على الذات والمهارات الفردية لدى الدارسين بقطاع الإعلام وتشجيعهم على الابتكار والتفرد، كما تقدم لهم فرصة لإبراز مواهبهم الشخصية وقدراتهم الإعلامية وتوفير بيئة حاضنة للمواهب الواعدة في القطاع بشقيه المرئي والمسموع، وتمكينهم من مواكبة التحديثات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإعلامية.

وتشمل مبادرة «أنتج» عدة مسارات بينها الكتابة والتصوير والتمثيل والتقديم ليعايش المشاركون التجربة في كل مراحلها الإبداعية، كما تتيح ذلك على شكل مجموعات تقدم كل مجموعة فكرة مشتركة، يتم إنتاجها بالكامل وعرضها على لجنة من المتخصصين والخبراء في المجال الإعلامي وتقييمها بمشاركة الجمهور.

وتشمل معايير التقييم في المبادرة الإبداع والابتكار في المحتوى والجودة الفنية والمهنية في التنفيذ والقدرة على التأثير والتواصل مع الجمهور والالتزام بالمعايير الأخلاقية.

مراحل المبادرة: