مبادرة لإبراز مواهب دارسي الإعلام وتشجيعهم على الابتكار

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وتهدف المبادرة إلى تعزيز الاعتماد على الذات والمهارات الفردية لدى الدارسين بقطاع الإعلام وتشجيعهم على الابتكار والتفرد، كما تقدم لهم فرصة لإبراز مواهبهم الشخصية وقدراتهم الإعلامية وتوفير بيئة حاضنة للمواهب الواعدة في القطاع بشقيه المرئي والمسموع، وتمكينهم من مواكبة التحديثات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإعلامية.
وتشمل مبادرة «أنتج» عدة مسارات بينها الكتابة والتصوير والتمثيل والتقديم ليعايش المشاركون التجربة في كل مراحلها الإبداعية، كما تتيح ذلك على شكل مجموعات تقدم كل مجموعة فكرة مشتركة، يتم إنتاجها بالكامل وعرضها على لجنة من المتخصصين والخبراء في المجال الإعلامي وتقييمها بمشاركة الجمهور.
وتشمل معايير التقييم في المبادرة الإبداع والابتكار في المحتوى والجودة الفنية والمهنية في التنفيذ والقدرة على التأثير والتواصل مع الجمهور والالتزام بالمعايير الأخلاقية.
مراحل المبادرة:
- التسجيل والتأهيل عبر المنصة الالكترونية.
- ورش عمل تعريفية حول المسارات المتاحة للمشاركة.
- التدريب وتقديم محتوى تعليمي مخصص لكل مسار.
- دورات عبر الإنترنت وفيديوهات تعليمية.
- جلسات استشارية فردية مع محترفين في القطاع الإعلامي.
- تنفيذ مشروع إعلامي فردي حسب المسار الذي اختاره المتدرب.
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