تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن بعسير

أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في منطقة عسير. حيث أقدم / خالد بن عجران بن علي السميدع على قتل / فهد بن عوض بن مسفر آل علي بسبب خلاف بينهما.

وبعد القبض على الجاني وتوجيه الاتهام إليه، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته والحكم بقتله قصاصاً، وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني يوم الثلاثاء 1445/8/3هـ الموافق 2024/2/13م بمنطقة عسير.