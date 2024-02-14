"الأرصاد": أمطار متوسطة وصواعق رعدية وتدنٍّ في الرؤية على المدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله-، تضمَّن أمطارًا متوسطة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقُط البَرَد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على المدينة المنورة والحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ السابعة صباحًا، وتستمر حتى الثالثة مساء غد الأربعاء.

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