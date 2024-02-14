تراند اليوم : "أبرم عقود وهمية لبيع شقق تحت الإنشاء"... تفاصيل احتيال مالك شركة للتطوير العقاري بجدة على أكثر من 800 شخص بمبالغ تتجاوز 200 مليون

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي عبدالعزيز صالح الخضيري ، عبر صفحته الشخصية بتطبيق " إكس" ، عن تضرر مئات المواطنين بمبالغ تتجاوز 200 مليون ريال لأكثر من عامين من شركة للتطوير العقاري .

ونشر الخضيري شكوى لعدد من المواطنين حيث قالوا " نحن أكثر من 800 متضرر في مدينة جدة بمبالغ تتجاوز 200 مليون ريال لأكثر من سنتين من شركة للتطوير العقاري ، بإبرام عقود مساهمة على محافظ وهمية على أراضي محددة في العقد وجمع الأموال عليها وإلى تاريخه الأرض فضاء .

وروى المتضررين قصتهم مٌشيرين إلى أن الشركة قامت بإبرام عقود جمع أموال باسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة وايهام المساهم بأنها باسم الشركة وقت العقد وكما هو مكتوب في العقد واتضح فيما بعد أن العقار باسم مالك الشركة ونقلها إلى أشخاص آخرين

وأوضح المتضررون : أن الإثباتات موجودة من البورصة العقارية حيث تم نقل أراضي عليها عقود ومساهمات أوهم المساهمين أنها باسم الشركة ، مؤكدين أن قضيتهم وصلت للتنفيذ، ثم توقفت لعدم وجود أموال في أرصدتها ، بالرغم من تأكيدهم بأن مالك الشركة له شركات وحسابات فردية باسمه.

وطالب الخضيري بالتحقق من صحة الواقعة ، وإعادة حق هؤلاء المتضررين ومعاقبة المتلاعبين بأموال الناس .