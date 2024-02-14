وزير التعليم يتابع أوضاع المبتعثين في كندا

التقى وزير التعليم يوسف البنيان والوفد المرافق له، الطلبة السعوديين المبتعثين لدولة كندا، بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا الدكتورة آمال بنت يحيى المعلمي، والقائم بأعمال الملحقية بكندا الدكتور سعيد بن كريدي السبيعي, وعددٍ من منسوبي الملحقية، وذلك ضمن برنامج زيارة معاليه لدولة كندا.

واطلع البنيان خلال اللقاء على أوضاع المبتعثين، واستمع لاستفساراتهم في حوار مفتوح حول أبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم خلال مرحلة الابتعاث.

وأكد البنيان دور المبتعثين في تقديم صورة مشرّفة للمواطن، التي تجسد القيم الإنسانية والثقافية والاجتماعية للمملكة، وتبرز ما تمر به من تطورات في مختلف المجالات، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.