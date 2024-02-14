وزير التعليم يتابع أوضاع المبتعثين في كندا

واطلع البنيان خلال اللقاء على أوضاع المبتعثين، واستمع لاستفساراتهم في حوار مفتوح حول أبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم خلال مرحلة الابتعاث.
وأكد البنيان دور المبتعثين في تقديم صورة مشرّفة للمواطن، التي تجسد القيم الإنسانية والثقافية والاجتماعية للمملكة، وتبرز ما تمر به من تطورات في مختلف المجالات، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
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