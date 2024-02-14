شكرا لمتابعة خبر عن محمية الإمام تركي الملكية تُطلق مشروع سياحي يعمل بالطاقة النظيفة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ، مشروعها السياحي الذي يعمل بالطاقة النظيفة ، وذلك لتنمية السياحة المستدامة داخل المحمية .

وكانت هيئة تطوير المحمية افتتحت هذا الموسم مشروع «كرفانات الحسكي» ، فهي مجهزة بألواح الطاقة الشمسية لتشغيله ، بالإضافة إلى تدوير المخلفات البيئية .

ويعد مشروع كرفانات الحسكي مجهز بشكل كامل ، لتتيح تجربة تخييم فريدة من نوعها تناسب العائلات والمجموعات في منطقة شعيب الحسكي .

ويُذكر أن محمية الإمام تركي الملكية تعد ثاني أكبر المحميات الملكية ، حيث تمتد على مساحة 91.500 كم2 ، كما تتميز بطبيعتها الساحرة وتنوعها الأحيائي الفريد .