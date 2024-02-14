تراند اليوم : بالفيديو.. مراسل العربية نايف الثقيل‬⁩ يخرج عن صمته: مدير المنتخب "حسين الصادق " تهجم علي قبل مواجهة كوريا بطريقة لا تليق!

صحيفة الخليج 365: خرج مراسل العربية نايف الثقيل، عن صمته للحديث عن تهجم مدير المنتخب حسين الصادق عليه قبل مواجهة كوريا.

تهجم

وقال الثقيل، خلال مداخلة ببرنامج " في المرمى": في التمرين الرئيسي للمنتخب السعودي قبل مباراة كوريا تهجم علي حسين الصادق بطريقة لا تليق به أولاً.

مشادة

وأضاف: التزمت الصمت ولم أدخل في مشادة مع حسين الصادق وسلكت الطريق الصحيح واتجهت للمسؤولين الإعلاميين وقدمت لهم احتجاج شفهي عما بدر من حسين الصادق وقلت لهم ما دام المنتخب السعودي ينافس حالياً في البطولة ولن أظهر في البث المباشر للقناة ولن أتحدث عن هذه المشكلة لأني أحترم المنتخب ولا أبحث عن أي شوشرة.

أزمات

وتساءل الثقيل، قائلاً:"لماذا مدير المنتخب يبحث عن اختلاق مشكلات شخصية وأزمات للمنتخب قد تؤثر عليه؟".