تراند اليوم : بالفيديو.. مراسل العربية يكشف المستور : حسين الصادق كان يتحاشى الإعلام ويدخل من الباب الخلفي لملعب التمرين

صحيفة الخليج 365: قال نايف الثقيل مراسل العربية، أن حسين الصادق مدير المنتخب السعودي لكرة القدم، كان يتحاشى الحديث مع وسائل الإعلام خاصة خلال البطولة الآسيوية.

يتحاشى وسائل الإعلام

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "في المرمى":"في كل تمرين كنت أذهب إلى المسؤول الإعلامي، وأطلب منه يبلغ حسين الصادق، إننا نريد مقابلته خاصة أنه كانت هناك أسئلة عديدة بعد تصريحات مانشيني، ولكن حسين كان يتحاشى الإعلام خاصة في البطولة الآسيوية وكان يدخل من الباب الخلفي لملعب التمرين ويجلس في مكانه ولا يتحرك أبدا".

مكان الإعلاميين

وتابع الثقيل :"لم يأتي حسين الصادق لمكان الإعلاميين سوى مرة واحدة بهدف مهاجمتي" حسب قوله.

اختفاء

وأضاف:"جميع الإعلام كان يتحدث عن المنتخب السعودي، وكنا في حاجة إلى أن يظهر حسين الصادق ويتصدر المشهد ويعيد ترتيب الأوراق في المنتخب السعودي ويوضح كل التفاصيل، ولكن كعادته يختفي".

وتساءل :"هل كان حسين يريد الحصول على الأسئلة قبلها بيومين ليذاكرها وهل العقد والراتب والمكافآت التي يتقاضاها أهم عنده من مصلحة المنتخب".