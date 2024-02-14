تراند اليوم : بالفيديو.. أنور مالك يكشف كيف تسببت حماس في إبادة غزة  وقدمتها هدية لإسرائيل .. ويصف السنوار بـ "المختل" 

صحيفة الخليج 365: كشف المحلل السياسي " أنور مالك" في مقطع فيديو ، عن تسبب حماس بما يحدث في قطاع غزة التي تحولت مقبرة للشعب الفلسطيني ، واصفا السنوار بالمختل .

وقال مالك في الفيديو : غزة لم تعد صالحة للحياة ، والبنايات صارت مقابر تحتها جثث الناس وأكثر من 10 آلاف طفل ، يعني إبادة ، وأمس تم تحرير رهينتين بدون مقابل .

السنوار مختل نفسي

وتابع: الشعب في غزة بين مطرقة الاحتلال الإسرائيلي ومطرقة المختل السنوار ، الذي هو مختل نفسانيا ووصفه قيادي في حماس أنه مجنون ، وتم تسليمه عنق الناس ويدير مغامرة بالتنسيق مع الحرس الثوري وفيلق القدس ويوصل غزة إلى حرب إبادة .

وأردف: ما الذي استفدته أنت في غزة ييجي واحد ويقول المهم العالم يسمع بالقضية ، يعني تذبح ناس ويخرج الرأي العام في مظاهرات وتقول خلاص ! ، قتلتم أهل غزة .

إسرائيل وتنفيذ " صفقة القرن"

وأضاف: المستفيد رقم واحد لما حدث في غزة هي " إسرائيل" التي تنفذ الآن " صفقة القرن" التي رفضتها العديد من الدخول رغم وجود علاقات مع إسرائيل منهم السعودية والإمارات ومصر وغيرها ، جاءت إيران من تحت الطاولة ساعدت إسرائيل في تنفيذها وها هي وصلت الأمور لما لا يحمد عقباه .

اقتحام معبر رفح

واستكمل: أنا لا أعادي المقاومة ومن حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم ، لكن في إطار من يمثل الشعب ، كانت البداية حماس تحذر من قصف غزة قصفوها ، تحذر من الغزو البري غزوها ، تحذر من احتلال الشمال احتلوه ، والآن القضية كلها أٌختزلت في التحذير من اقتحام معبر رفح أكثر من مليون شخص محشورين هناك في ظروف سيئة جدا .

اتفاق "أوسلو "

واستطرد: من هم المقاومة غزة تحتل ما تحقق في اتفاق "أوسلو" بأن غزة منطقة محررة أصبحت الآن محرمة على حماس اللي موجودين تحت الأرض ومن يظهر فوق الأرض يٌباد .

ولفت إلى أن ما يحدث في غزة مهزلة تتحملها حماس ، ورايحة الأمور لأسوأ ما يمكن تخيله ، وما وقع في 7 أكتوبر هدية قدمتها حماس لإسرائيل لتنفيذ مخطط كانت هناك دول ترفض تنفيذه وكل هذا بسبب هبل السنوار ومن معه والأيام ستكشف لنا الكثير .