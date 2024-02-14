شكرا لمتابعة خبر عن استشارية أسرية: شروط الرجل عند البحث عن فتاة أصبحت تعجيزية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الاستشارية الأسرية الدكتورة الهنوف الحقيل، عن شروط الرجال عند البحث عن فتاة .

وقالت الحقيل خلال مداخلة على برنامج الراصد:” أن شروط الرجل عند البحث عن فتاة أصبحت تعجيزية.”

وأضافت :” بعض الزوجات تقول أنا فقيرة عاطفيا بسبب مشاهدة المسلسلات والمشاهير الكابلز على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكدت أن السوشيال ميديا لها تأثير كبير على قرارات واختيارات الصغار والكبار، لأنها رفعت سقف التوقعات بالأفلام والمسلسلات .