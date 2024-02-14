تراند اليوم : بالفيديو..تركي السهلي: سلمان الفرج صاحب شخصية طاغية كقائد في غرفة الملابس وعلى اللاعبين

صحيفة الخليج 365: اعتبر الإعلامي تركي السهلي، أن لاعب المنتخب سلمان الفرج، صاحب شخصية قوية وطاغية.

وقال خلال لقاء له مع قناة ssc:"سلمان الفرج صاحب شخصية طاغية كقائد في غرفة الملابس وعلى اللاعبين، ولا يعني ذلك أنه شخص مزعج أو مؤذي وإنما رجل يعرف ما يريده وأنه سيقود المجموعة لتحقيق الأمر الذي يريده" .

وتابع:"سلمان أكمل نحو 13سنة في المنتخب، ويمكن بعض الإداريين يمتعض من قوته وحضوره".

وأضاف:" يمكن مانشيني يعمل جيدا، وعنده النية لذلك، ولكن طاح عند شلة مرتبطين بشلة معها ميكرفونات، والشلة اللي برا ما تبي شلة ثانية تدخل، وضاع مانشيني، وصار قال وقالوا".

واختتم قائلا:" علينا أن ننصح مانشيني، وسأسعى أن ألتقي به".