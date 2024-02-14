شكرا لمتابعة خبر عن كيف يحمي نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الأشخاص المعنيين؟ .. قانوني يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور سعد بن شايع أستاذ القانون سابقا في جامعة الملك فيصل كيفية حماية نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الأشخاص المعنيين.

وقال بن شايع أن هذا النظام سيتعرض لمثل هذه الأمور، لذلك قد يكون ضمن ما يدخل في النظام أنه يغير رقم هاتفه إذا أراد ذلك، ويتتبع من يحاول الإضرار به.

وأضاف بن شايع بأن النظام يشمل جهة ضبطية تتولى استلام البلاغ ومساعدة المبلغين في ضبط الذين يحاولون الأضرار بهم.

وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.