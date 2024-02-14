شكرا لمتابعة خبر عن الأمن البيئي يحذر الباحثين عن الفقع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي المتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ “الفقع”، من مخالفة نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

كما حذرت من دخول المحميات الملكية والطبيعية دون ترخيص، مؤكدةً أن عقوبة المخالف غرامة تصل إلى 000،10 ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.