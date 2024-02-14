تراند اليوم : الكشف عن عصير شهير يخفض الكوليسترول ويقوي المناعة ويقلل خطر الإصابة بالسرطان

صحيفة الخليج 365: يعتبر عصير الجوافة من أفضل الخيارات الغذائية التي تعالج نزلات البرد وتخفض الكوليسترول الضار.

وحول فوائد عصير الجوافة

1-خفض الكوليسترول الضار: يساعد شرب عصير الجوافة على تحسين توازن الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، وبالتالي ضبط ضغط الدم، وخفض مستويات الكولسترول الضار، وفقا لموقع "ndtv".

2-الوقاية من نزلات البرد: يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والحديد، وثبُت أن كليهما سلاح فعال ضد نزلات البرد والالتهابات الفيروسية، كما يساهم في تقليل السعال والبرد، وتطهير الجهاز التنفسي والحلق والرئتين.

3- تقوية المناعة: نظرا لاحتوائه على كمية عالية من فيتامين سي، الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة، والحماية من الالتهابات الفيروسية.

4- تقليل خطر الإصابة بالسرطان: تعمل مضادات الأكسدة القوية الموجودة في عصير الجوافة على تحييد الجذور الحرة في الجسم، ما يمنع نمو الخلايا السرطانية.

5- صديق لمرضى السكري: بسبب محتواه الغني بالألياف وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، لذا يمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر عند تناوله.

6- الوقاية من الإمساك: توفر ثمرة جوافة واحدة فقط نحو 12% من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف، ما يجعلها مفيدة للغاية لصحة الجهاز الهضمي، ومنع الإمساك.

7- مضادة للشيخوخة: غني بفيتامين أ وفيتامين ج ومضادات الأكسدة مثل الكاروتين والليكوبين التي تساعد على حماية البشرة من التجاعيد.

8- فقدان الوزن: يساهم أيضا في إنقاص الوزن عن طريق تنظيم عملية التمثيل الغذائي لديك، وكبح الشهية لديك.