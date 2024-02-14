معالجة التشوه البصري

كما استعرض الاجتماع دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة المسببة للتشوه البصري والتالفة والآليات المعطلة، ورصد التشوهات البصرية في طريق الأمير محمد بن فهد، والنماذج المنفذة، إضافة إلى رصد التشوهات البصرية في الحدائق في المناطق ذات الأولوية مشتملة بلدية محافظة الخبر، وبلدية محافظة بقيق، وبلدية وسط الدمام، وبلدية الظهران.
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