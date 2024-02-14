معالجة التشوه البصري

عقدت أمانة المنطقة الشرقية، اجتماعها الأسبوعي لمناقشة خطة وبرنامج تحسين المشهد الحضري برئاسة أمين المنطقة المهندس فهد الجبير وذلك بمقر الأمانة بالدمام. وناقش الاجتماع جهود الأمانة في إزالة التشوهات ومخرجات التحسين في الخفجي، ووسط الدمام، والرفيعة، وبقيق، ورأس تنورة.

كما استعرض الاجتماع دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة المسببة للتشوه البصري والتالفة والآليات المعطلة، ورصد التشوهات البصرية في طريق الأمير محمد بن فهد، والنماذج المنفذة، إضافة إلى رصد التشوهات البصرية في الحدائق في المناطق ذات الأولوية مشتملة بلدية محافظة الخبر، وبلدية محافظة بقيق، وبلدية وسط الدمام، وبلدية الظهران.